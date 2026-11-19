OpenAI сообщила, что её модели помогли улучшить аппаратные разработки AMD: при оптимизации ключевых блоков графического процессора удалось получить до 14% выигрыша по совокупным показателям энергопотребления, производительности и площади кристалла (PPA) относительно уже тщательно оптимизированных исходных решений. Часть предложенных изменений AMD включила в проект, который уже отправила в производство, остальные добавила в проектную документацию для будущих версий чипов.

Модели работали с RTL — описанием цифровых схем на языках аппаратного проектирования, в данном случае SystemVerilog. Они переписывали участки логики, отвечающие за вычисления, управление операциями и передачу данных. Затем инструменты Synopsys проверяли, сохраняет ли новая схема исходное поведение, и оценивали компромисс между производительностью, энергопотреблением и занимаемой площадью. Согласно оценке OpenAI, объём улучшений, соответствующий примерно году работы, удалось получить менее чем за 5 месяцев.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Отдельно AMD подтвердила однозначный процентный прирост PPA в ключевых блоках будущего флагманского процессора следующего поколения. Эти результаты также получены с использованием разработок моделей OpenAI. Компания не раскрывает конкретные характеристики процессора и не приводит абсолютные значения прироста для отдельных блоков.

OpenAI применила тот же подход при создании собственного инференс-ускорителя Jalapeño. Работу над ним начали в начале 2025 года с использованием GPT-o3 mini. В векторном блоке, который выполняет параллельные вычисления, модели оптимизировали сумматоры, умножители, преобразование чисел и логику обработки результатов. В матричном блоке они переработали арифметические схемы, включая умножители и низкоразрядные операции. Один из вариантов умножителя занял на 15% меньше площади стандартных ячеек при синтезе и сократил задержку с 2 тактов до 1. Другой вариант сумматора уменьшил площадь примерно на 15% без изменения двухтактной задержки.

В целом, по оценке команды OpenAI, предложенные моделями изменения сократили площадь стандартных ячеек векторного блока Jalapeño примерно на 13%, а матричного — на 10%. Эти оптимизации прошли проверку на реальном кремнии во время первого запуска и тестирования изготовленного чипа.

Способность моделей самостоятельно проектировать и оптимизировать процессоры OpenAI проверила также на двух открытых 32-разрядных ядрах архитектуры RISC-V — PicoRV32 и Ibex, используемом в защищённом чипе OpenTitan. В одном эксперименте моделям предлагали улучшить готовые проекты, увеличив пропускную способность, в другом — создать ядро с нуля по письменной спецификации. Результаты оценивали по числу выполняемых инструкций в секунду, проверяя корректность схем в симуляции и ограничивая рост площади кристалла.

В испытаниях с бюджетом около 112 000 токенов на один запуск GPT-6.2 Astra показала наивысший средний результат на обоих ядрах. GPT-6.1 Sol также превзошла GPT-5.6 Sol. При проектировании с нуля все 5 проверенных моделей показали более высокие оценки, чем при оптимизации существующих схем. OpenAI, однако, отмечает, что такой результат отчасти объясняется возможностью не включать в новую конструкцию некоторые функции исходных процессоров, которые не влияли на производительность в тестовых задачах.

Следующий этап — совместная работа с Synopsys над моделью GPT-Synopsys, которую планируют обучить использовать инструменты автоматизации проектирования электронных устройств (EDA) на уровне опытных разработчиков микросхем. OpenAI рассчитывает расширить круг задач, в которых модели смогут участвовать в создании и проверке процессорных архитектур.