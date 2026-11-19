Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) нашли способ получать изображения живых бактерий с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Метод позволяет исследовать поверхность клетки с нанометровым разрешением, различая отдельные белковые структуры и особенности клеточной оболочки. Однако для такой съёмки бактерии необходимо надёжно закрепить на поверхности: даже небольшие смещения клеток мешают получить чёткое изображение. При этом обычные способы фиксации нередко повреждают микроорганизмы или не обеспечивают достаточно прочного сцепления.

Команда решила проблему с помощью стеклянных пластинок, обработанных глутаральдегидом. Это вещество образует химические связи между поверхностью стекла и бактериями, удерживая их. Важная особенность метода — связи обратимы, а сама процедура не требует умерщвления клеток. В проведённых испытаниях жизнеспособность бактерий составляла не менее 90% даже спустя 2 часа после закрепления. Более того, учёные непосредственно наблюдали, как закреплённые кишечные палочки продолжали расти и делиться.

Метод проверили на трёх грамотрицательных бактериях: кишечной палочке (Escherichia coli), синегнойной палочке (Pseudomonas aeruginosa) и Acinetobacter baumannii. Последние два вида представляют особый интерес из-за их связи с тяжёлыми инфекциями и устойчивостью к антибиотикам. Атомно-силовая микроскопия показала, что поверхность их наружных мембран заметно отличается от поверхности кишечной палочки: у них не обнаружили характерных для неё плотных сетей белковых структур, которые на изображениях выглядят как нанометровые поры.

Источник изображения: Anna Scheeder / Bart Hoogenboom / University College London

Главным результатом стало получение изображений полюсов кишечной палочки — закруглённых концов палочковидных клеток. Обычно бактерии закрепляют на стекле горизонтально, поэтому их концы оказываются недоступны для зонда микроскопа. Исследователи изменили время инкубации и добились того, что часть клеток закреплялась вертикально. Это позволило рассмотреть участки, соответствующие плоскостям деления материнских клеток, с тем же нанометровым разрешением, что и остальную поверхность.

Оказалось, что состояние полюсов зависит от фазы роста бактерий. У клеток, находившихся в стационарной фазе, концы были гладкими и округлыми, а на поверхности просматривались плотные сети белковых структур. У активно растущих кишечных палочек такие сети не удавалось различить, зато чаще встречались морфологические дефекты. Учёные связывают различия с перестройкой клеточной оболочки во время деления и сразу после него, хотя механизмы этих изменений ещё предстоит изучить.

Авторы считают, что разработанный метод расширит возможности исследования клеточной оболочки бактерий, которая одновременно служит барьером для антибиотиков и одной из главных мишеней антибактериальных препаратов. В частности, он позволит изучать, как меняется поверхность микроорганизмов при воздействии антибиотиков и какие особенности клеточной оболочки связаны с устойчивостью к ним. Пока что речь идёт о новом инструменте фундаментальной микробиологии, а не о готовом способе лечения инфекций.