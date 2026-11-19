На iPhone вышла программа для запуска Android — можно устанавливать любые APK, но Google Play не предустановлен

В App Store появилось бесплатное приложение Andarium. Оно запускает на iPhone и iPad виртуальную машину с Android 17 на базе LineageOS. Система работает локально: облачные серверы и регистрация не нужны. Android-приложения устанавливаются ставятся из APK-файлов через приложение «Файлы». Исходный код выложен на GitHub.

Для запуска нужен iPhone 12 или новее либо iPad с процессором A14 или чипом серии M, а также iOS или iPadOS 27. Приложение занимает 1,2 ГБ, но для первой настройки разработчик советует освободить хотя бы 10 ГБ. Платных функций нет.

При первом запуске пользователь выбирает, сколько ядер процессора, памяти и места в хранилище отдать виртуальной машине, и задаёт разрешение экрана. Внутри есть возможность установить APK, например, через приложение «Файлы».

Состояние виртуальной машины можно сохранять в снимки, а её данные включать в резервные копии iCloud или устройства. Доступ к камере, микрофону, геолокации и вибрации разрешается для каждой функции отдельно. Для разработчиков есть беспроводной ADB по локальной сети, статистика производительности в реальном времени и выгрузка отчётов об ошибках.

Виртуальная машина работает, только пока Andarium открыт на экране. Если переключиться на другое приложение, она ставится на паузу. Кадры могут пропускаться, а при перегреве приложение предупреждает об этом и снижает частоту кадров. По умолчанию виртуальной машине выделяется 4 ГБ оперативной памяти. Если дать ей больше, iOS может закрыть приложение. Сервисов Google Play в сборке нет.

Andarium сделан на основе Kernarium, другого открытого проекта того же автора. Ядро Linux в нём работает как обычный процесс iOS в режиме User-mode Linux, без аппаратной виртуализации. Android-приложения выполняются через интерпретатор по образцу iSH, потому что приложениям из App Store нельзя использовать JIT-компиляцию. Полностью поддерживаются приложения для ARM64, приложения для ARM32 — частично.