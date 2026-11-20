Разработка серии Xiaomi 19 уже началась, несмотря на то что нынешнее поколение еще не полностью представлено на мировом рынке. Об этом сообщил известный инсайдер Smart Pikachu в китайской социальной сети Weibo.

По его информации, новые смартфоны получат как плоское, так и изогнутое защитное стекло экранов. При этом конкретные модели и их количество пока не раскрываются.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Инсайдер также не подтвердил, какое название получит следующая линейка. Один из пользователей предположил, что Xiaomi может пропустить номер 19 и сразу перейти к Xiaomi 20, как это произошло в прошлом году при переходе от серии Xiaomi 15 к Xiaomi 17. Однако Smart Pikachu уточнил, что сейчас у проекта есть только внутреннее кодовое название, а окончательное коммерческое наименование еще не определено.

Предполагается, что плоский экран может достаться базовой модели Xiaomi 19, тогда как версии Pro получат изогнутые дисплеи.