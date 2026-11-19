«Бюро 1440» и компания «ВСМ-400» договорились обеспечить спутниковым интернетом поезда будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соглашение предусматривает установку оборудования, которое позволит пассажирам пользоваться интернетом на всём маршруте, в том числе при движении поездов со скоростью до 400 км/ч. При этом качество связи должно быть сопоставимо с привычными городскими мобильными сервисами.

Параллельно «Бюро 1440» совместно с РЖД испытывает терминалы спутниковой связи 1440.ЗЕМЛЯ на разных типах вагонов. Испытания начались в августе 2026 года, их задача — подготовить уже эксплуатируемый подвижной состав к подключению к спутниковой группировке «Бюро 1440».