Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена

В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире, о чем сообщается на официальной страничке status.yandex.cloud. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте устраняют последствия.

Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным – рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы. status.yandex.cloud

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Позже появилась информация о том, что в связи с недоступностью зон ru-central1-a и ru-central1-b облачная платформа работает в аварийном режиме. По ссылке можно отследить статус по работе отдельных компонент и сервисов на 6:10.

Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Информация на статус-борде появляется с задержкой. Рекомендуем задействовать альтернативные планы по восстановлению ресурсов на внешних площадках. status.yandex.cloud

Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. Из-за инцидента ряд сервисов «Яндекса» перестал работать или начал функционировать с перебоями.

До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.