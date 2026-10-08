Пожар после атаки БПЛА привел к проблемам Yandex Cloud: некоторые российские сервисы работают с перебоями

Yandex Cloud столкнулся со сбоем электропитания: зона ru-central1-b недоступна

В ночь на 8 октября начались проблемы с электропитанием в одном из дата-центров Yandex Cloud. Причиной стал пожар после атаки БПЛА, о чем пишет rozetked.me. Неполадки сохраняются и на утро, из-за чего ряд российских сервисов работают с перебоями. Downdetector подтверждает рост жалоб на работу Яндекса и сторонних сервисов, использующих Yandex Cloud.

В Yandex Cloud подтвердили перебои с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b. Специалисты компании сообщили об инциденте в Telegram-канале оперативного оповещения и приступили к устранению последствий. Остальные зоны облачной инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

В зоне доступности ru-central1-b наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы.
Yandex Cloud
Пожар после атаки БПЛА привел к проблемам Yandex Cloud: некоторые российские сервисы работают с перебоями
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По состоянию на 8:26 мск зона ru-central1-b оставалась недоступной. При этом команда Yandex Cloud завершила необходимые подготовительные работы для переноса нагрузки на другие зоны. На время устранения проблемы создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть ограничено.

Специалисты продолжают восстановительные работы и устраняют последствия сбоя. Компания не сообщила о причинах проблем с электропитанием и сроках полного восстановления доступности ru-central1-b.

Все сервисы в остальных зонах работают в штатном режиме.

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