Они построены на SoC Dimensity 8550 и Snapdragon 7 Gen 4

8000 мАч, 200 Мп и оптический зум 3,5x — за $580. Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro вышли в продажу в Китае ⁠ 1

Oppo начала продажи смартфонов серии Reno 17 в Китае. В линейку вошли две модели — Reno 17 и Reno 17 Pro. Одной из главных особенностей новинок стала возможность записывать 4K-видео и создавать живые фотографии с использованием всех фокусных расстояний. Цены начинаются примерно с $495, а с учётом государственной субсидии — с $425.

Oppo Reno 17 Pro Источник изображения: Oppo

Стоимость Oppo Reno17 составляет около $495 за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ стоят $520, $550 и $675 соответственно. Цены с учетом субсидий — $425, $455, $480 и $605.

Oppo Reno 17 Pro стоит дороже: версия 8/256 ГБ стоит $580, а варианты с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ — $630 и $690. С учётом субсидии цены составляют $510, $565 и $620 соответственно.

Reno17 Pro получил 6,32-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и SoC Dimensity 8550. У стандартной модели экран немного больше — 6,56 дюйма с таким же разрешением, но используется SoC Snapdragon 7 Gen 4. Обе версии оснащены металлической боковой рамкой, оптическим сканером отпечатков пальцев и защищены по стандарту IP69K.

Обе модели получили 50-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом. При этом Reno 17 Pro получил 200-мегапиксельную основную камеру, а у Reno 17 разрешение основной камеры составляет 50 Мп. В обоих случаях предусмотрен перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором и оптическим зумом 3,5x.

Новая функция 4K Ultra HD Live Photos позволяет создавать живые фотографии с использованием всех фокусных расстояний. Продолжительность таких снимков увеличена с трёх до шести секунд. Также появились движок Natural Color, система обработки портретов Natural Tone 3.0 и функция Live Color Palette, с помощью которой можно менять основной цветовой тон снимка.

Ёмкость аккумулятора стандартного Reno 17 составляет 8000 мА·ч, Reno 17 Pro —7250 мА·ч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт.