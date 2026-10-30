Началось производство аккумуляторов GAC Inpow на новом заводе в Таиланде

Китайская Inpow Battery Technology, специализирующаяся на разработке и производстве аккумуляторов и входящая в структуру GAC Group, 29 октября запустила предприятие в Таиланде.

Первым результатом работы завода стал выпуск аккумуляторной батареи местной сборки. Компания рассчитывает таким образом укрепить цепочку поставок компонентов для электромобилей в Юго-Восточной Азии и расширить присутствие на зарубежных рынках.

Источник изображения: carnewschina // Inpow

Запуск состоялся вскоре после достижения другого производственного рубежа: 15 октября Inpow сообщила, что совокупный выпуск аккумуляторных блоков по всему миру превысил 300 тысяч единиц. Их устанавливают на различные модели GAC Aion, включая i60, N60 и UT. Новая площадка должна дополнить существующие производственные мощности компании и обеспечить поставки для растущего рынка электрического транспорта региона.

Общий объём инвестиций в Inpow оценивается в 10,9 млрд юаней, или около $1,63 млрд. Компания самостоятельно занимается исследованиями, разработкой и выпуском тяговых батарей и систем накопления энергии. В её исследовательской команде работают более 800 специалистов, вложения в разработки превысили 2 млрд юаней ($300 млн), а портфель интеллектуальной собственности насчитывает свыше 700 патентов.