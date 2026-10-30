Обновление с новыми функциями интерфейса вышло в Индии

Samsung выпустила финальную One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy M35

Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 для смартфона Galaxy M35 5G в Индии. Прошивка имеет номер M356BXXU9EZJ2, занимает около 2,67 ГБ и включает патч безопасности за октябрь 2026 года.

Сам аппарат вышел в 2024 году и оснащён 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает однокристальная система Exynos 1380, объём оперативной памяти достигает 8 ГБ, а накопителя — 256 ГБ.

One UI 9 основана на Android 17 и предлагает расширенные настройки панели быстрого доступа, обновлённые инструменты персонализации и улучшенные функции многозадачности. В частности, пользователи могут гибче менять расположение и размер переключателей Quick Panel, настраивать медиаплеер и использовать обновлённый режим разделения экрана.

Также появились новые возможности Galaxy AI, включая улучшенную функцию Now Nudge, которая предлагает контекстные подсказки в зависимости от действий пользователя. Среди других изменений — обновления Samsung DeX и Notes, дополнительные инструменты специальных возможностей и индикатор доступа приложений к геолокации.

Распространение будет проходить поэтапно. В других регионах обновление ожидается позднее.