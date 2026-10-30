В ноябре аппарат должен оказаться на расстоянии одного светового дня от Земли

Почти 26 млрд километров от дома: NASA Voyager 1 пережил сбой связи и продолжает путь к новому рекорду ⁠ 1

Команде NASA удалось продлить срок работы межпланетного зонда Voyager 1 благодаря масштабной оптимизации энергопотребления. В сентябре инженеры отключили три устройства и заменили их менее энергозатратными аналогами. Аналогичную операцию на Voyager 2 провели шестью неделями ранее. Комплекс мер получил название Big Bang и позволит дольше сохранять работоспособность научных приборов аппарата.

Зонды получают электричество от радиоизотопных генераторов, использующих тепло распада плутония. По мере истощения топлива мощность каждого аппарата ежегодно снижается примерно на 4 Вт. За почти 50 лет работы инженерам пришлось отключить часть оборудования, в том числе два научных инструмента Voyager 1.

Еще одним испытанием стала потеря связи с аппаратом 18–19 октября 2026 года. Наземные станции NASA дважды не смогли принять сигнал от зонда, находящегося примерно в 24 млрд км от Земли. Связь восстановилась 20 октября. Предварительно установлено, что одна группа двигателей отключилась, после чего автоматически включились резервные. Причины произошедшего специалисты продолжают выяснять.

Тем временем Voyager 1 приближается к исторической отметке. 18 ноября расстояние от него до Земли должно составить 25,89 млрд км — столько свет проходит за сутки. Поэтому передача сигнала в одну сторону занимает около 24 часов, а полный обмен сообщениями — почти двое суток.