Два экрана, камеры Leica на 200 Мп и аккумулятор до 7050 мА•ч. Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max поступили в продажу на мировом рынке ⁠ 4

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max поступили в продажу на мировых рынках, о чем рассказал глава компании Лу Вейбинг (Lu Weibing).

Главной особенностью стал дополнительный экран на задней панели, встроенный в блок камер под защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Его можно использовать как видоискатель при съёмке селфи и видеоблогов на основную камеру. Также дисплей показывает уведомления, входящие вызовы, QR-коды и посадочные талоны. Среди дополнительных функций — синхронный перевод разговоров на 29 языков, цифровой питомец и персонализированные заставки.

Источник изображения: weibo // Lu Weibing

Оба смартфона оснащены тройной камерой Leica: двумя модулями разрешением 200 Мп и сверхширокоугольным сенсором на 50 Мп. Основная камера получила оптику Leica Summilux с диафрагмой f/1,67, а телефотомодуль — перископическую конструкцию. Поддерживается запись видео в разрешении 8K при 30 к/с и Dolby Vision в 4K при 120 к/с. Диагональ основных экранов составляет 6,4 дюйма у Xiaomi 18 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Заявлена пиковая яркость 4000 кд/м², используется технология HyperRGB 2.0 и аппаратная защита от просмотра содержимого экрана под углом.

Xiaomi 18 Pro работает на Snapdragon 8 Elite Gen 6, а старшая версия получила Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Обе однокристальные системы производятся по 2-нм техпроцессу, частота производительных ядер достигает 5 ГГц. Аккумулятор Xiaomi 18 Pro имеет ёмкость 6000 мА•ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. У Pro Max установлена батарея на 7050 мА•ч с зарядкой на 100 и 50 Вт соответственно. Оба устройства работают под управлением HyperOS 4.

В России предзаказы принимаются с 17 по 26 ноября, а продажи начнутся 27 ноября. Xiaomi 18 Pro с 12/256 ГБ памяти оценён в 129 990 рублей, версия 12/512 ГБ — в 139 990 рублей. Xiaomi 18 Pro Max стоит от 149 990 рублей за вариант 12/256 ГБ и от 159 990 рублей за 12/512 ГБ.