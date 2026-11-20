Домашний интернет и мобильная связь могут дорожать в России быстрее: Минцифры обновляет стратегию до 2035 года ⁠ 9

Рост тарифов на мобильную связь и домашний интернет в России может ускориться уже в следующем году. Такая возможность предусмотрена в проекте обновлённой Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Минцифры. Об этом пишут Известия.

Авторы документа указывают на усиливающийся дисбаланс между нагрузкой на сети и финансовыми показателями операторов. В 2021–2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% ежегодно, в то время как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа росли всего на 8% в год. При этом стоимость услуг связи на протяжении нескольких лет повышалась медленнее, чем реальные объёмы потребления и общий уровень цен в экономике.

В Минцифры уточнили, что работа над обновлением стратегии ещё продолжается, а приведённые в проекте расчёты не означают автоматического повышения тарифов. Ведомство настаивает, что любое подорожание должно быть обосновано расходами на модернизацию оборудования, расширение покрытия и выполнение регуляторных требований. За проверку экономической обоснованности изменений отвечает ФАС.

В министерстве также напомнили, что за последние десять лет интернет-трафик в России вырос почти в девять раз, а доходы операторов увеличивались значительно медленнее. Дополнительные инвестиции необходимы в том числе для развития сетей в малонаселённых и труднодоступных районах.

Генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков считает, что тарифы могут вырасти уже в 2027 году. По его мнению, действующая модель ценообразования не успевает за увеличением нагрузки на инфраструктуру и ростом расходов операторов. Среди факторов он назвал инфляцию, подорожание коммунальных услуг, топлива и электроэнергии.