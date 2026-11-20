Китайские производители экспериментируют с широкими корпусами и экранами, пропорции которых больше напоминают мини-планшеты

Странные смартфоны с дизайном под iPhone и совершенно необычным форматом уже выпускают в Китае ⁠ 1

Инсайдер UniverseIce опубликовал видео необычного смартфона, который сразу привлекает внимание сочетанием знакомого и непривычного дизайна.

Цвет корпуса и оформление блока камер явно напоминают решения Apple, однако пропорции устройства выглядят совершенно иначе. Смартфон получился необычайно широким, с толстой рамкой.

В Китае набирают популярность широкие смартфоны. Речь идет о нераскладных смартфонах с соотношением сторон, приближенным к 16:9. Одним из заметных представителей этого направления стала Huawei Pura X, которая помогла привлечь внимание к необычному формату.

Однако в данном случае соотношение сторон ближе к 1:1.