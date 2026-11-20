В Москве подвели первые итоги пассажирского тестирования роботакси в Марьино и Люблино. С августа автомобили работают в тестовом режиме и доступны для заказа через «Яндекс Go». К середине ноября они выполнили более 1 тыс. поездок с пассажирами.

Средняя оценка сервиса составила 4,88 балла из 5. Удобство поиска автомобиля пользователи оценили на 4,9 балла, а понятность управления поездкой через интерфейс в салоне — на 4,81 балла. Кроме того, 98,4% опрошенных сообщили, что их не укачивало во время движения.

По данным компании, средняя продолжительность поездки составляет около 11,5 минуты, а расстояние — 3,15 км. Разработчики продолжают совершенствовать алгоритмы управления, уделяя внимание плавности разгона, торможения и выполнения манёвров.

Заказать роботакси могут жители и гости Марьино и Люблино. Для этого в «Яндекс Go» нужно построить маршрут в пределах этих районов, выбрать тариф «Комфорт» или «Комфорт +» и соответствующую опцию. Во время тестирования стоимость поездки составляет 1 рубль. Автомобилем управляет водитель-испытатель, на заднем сиденье могут разместиться до трёх пассажиров старше 18 лет.