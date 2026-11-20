Вон Джун Чхве будет отвечать за развитие смартфонов Galaxy

Samsung Electronics объявила о кадровых перестановках в руководстве на 2027 год. Главным изменением для мобильного направления стал уход Тэ Мун Ро с поста руководителя подразделения Mobile eXperience (MX). Его место занял Вон Джун Чхве, ранее игравший важную роль в разработке флагманских устройств компании, включая Galaxy S26 и Galaxy Z Fold8.

Тэ Мун Ро сосредоточится на более широких обязанностях в качестве генерального директора Samsung Electronics и руководителя подразделения Device eXperience (DX). В сферу его ответственности также войдут перспективные направления бизнеса, в том числе робототехника. Таким образом, управление смартфонным подразделением переходит к руководителю с серьезным инженерным опытом.

Перестановки происходят на фоне критики в адрес мобильного бизнеса Samsung. Последние поколения флагманов Galaxy нередко упрекают в консервативном подходе: аппаратные улучшения становятся менее заметными, а темпы внедрения новых технологий замедлились.

Несмотря на развитие One UI, Samsung по-прежнему уступает некоторым китайским конкурентам в плавности анимации, отзывчивости интерфейса и внимании к программным деталям. Назначение Чхве может стать началом нового этапа развития смартфонов компании.