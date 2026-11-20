Компания впервые выпустила серию игровых корпусов в расцветках Sky, Coral, Iris и Aqua.

Они вмещают видеокарты длиной до 330 мм: представлены яркие корпуса XPG Invader X Mini Chroma

Бренд XPG, принадлежащий Adata Technology, представил серию игровых корпусов Invader X Mini Chroma.

Новинки стали цветным переосмыслением популярной модели Invader X Mini и отличаются от традиционных черных и белых корпусов. Покупателям предложат четыре варианта оформления: Sky, Coral, Iris и Aqua. Это первая официально выпущенная цветная серия корпусов XPG.

Габариты корпуса составляют 460 × 210 × 359 мм. Предусмотрена поддержка материнских плат форматов ATX, Micro ATX и Mini ITX.

Источник изображения: techpowerup // XPG

Боковая панель выполнена из 4-миллиметрового закаленного стекла и обеспечивает панорамный обзор внутренних компонентов. В комплект входят пять 120-мм вентиляторов с ARGB-подсветкой, четыре из которых имеют обратное направление вращения лопастей.

Корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 330 мм и процессорные кулеры высотой до 166 мм. Также предусмотрено место для 240-мм радиатора системы жидкостного охлаждения в верхней части.

Для упрощения обслуживания передняя панель снимается без инструментов, а сверху и снизу установлены пылевые фильтры.

Стоимость и сроки начала продаж XPG пока не раскрыла.