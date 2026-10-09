Он расположен в Калуге

Беспилотники ударили по второму дата-центру Яндекса: часть модулей вышла из строя, сервисы могут работать со сбоями ⁠ 2

В результате атаки БПЛА несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге получили повреждения и полностью перестали работать.

Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Масштаб ущерба пока оценивается, а отдельные сервисы могут временно работать с перебоями.

Рендер носит иллюстративный характер Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На месте происшествия работают экстренные службы и специалисты «Яндекса». По информации компании, пострадавших нет. Сроки восстановления повреждённой инфраструктуры пока не уточняются.

Это второй подобный инцидент за короткий период. 8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области, где возник пожар, затронувший часть инфраструктуры. Тогда работу площадки полностью остановили.

В компании отмечали, что основные сервисы продолжают функционировать в штатном режиме, хотя отдельные функции могут быть недоступны некоторым пользователям.

Яндекс продолжает оценивать ущерб, нанесённый дата-центру в Сасово Рязанской области.