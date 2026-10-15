Дата-центр «Сбера» атакован

Все системы банка работают в штатном режиме

Сбербанк подтвердил атаку на дата-центр компании, это сообщается в заявлении первого зампреда правления Александра Ведяхина.

«Факт атаки подтверждаем. Все системы банка работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал», — заявил Ведяхин.

Таким образом он ответил на вопрос, пострадала ли как-то инфраструктура банка при атаке дронов ВСУ на объекты в Саратовской области.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Предыдущая атака на дата-центр Яндекса произошла в ночь на 11 октября. Работа объекта была полностью остановлена. Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.