Физический пуск блока намечен на первый квартал 2027 года

Атомный проект России и Китая вышел на финишную прямую: восьмой блок АЭС «Тяньвань» прошел «горячие» испытания

Энергоблок № 8 китайской АЭС «Тяньвань», который строится по российскому проекту с реактором ВВЭР-1200, успешно прошел «горячие» испытания. Как подчеркнули в пресс-службе «Росатома», это один из ключевых этапов подготовки станции к физическому пуску и загрузке ядерного топлива.

В ходе испытаний при температуре свыше 260 °C специалисты проверили работу оборудования и технологических систем реакторной установки. В частности, протестировали главные циркуляционные насосы, системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, а также электроснабжение собственных нужд станции.

Следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования. После нее энергоблок должен получить разрешение надзорного органа на загрузку топлива. Начало физического пуска запланировано на первый квартал 2027 года.

АЭС «Тяньвань» — совместный проект России и Китая. Энергоблоки № 7 и 8 с реакторами ВВЭР-1200 строятся с 2021 года при участии Инжинирингового дивизиона «Росатома» и китайской корпорации CNNC.

В октябре 2026 года седьмой энергоблок станции начал выдавать электроэнергию в сеть. Сейчас он работает на полной мощности и проходит 700-часовую демонстрационную эксплуатацию. Еще четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1000 также эксплуатируются на АЭС «Тяньвань».