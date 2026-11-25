Оплачивать покупки можно даже без подключения к интернету

Приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay стало доступно на умных часах Samsung Galaxy Watch. Для совершения покупки достаточно включить экран устройства и поднести его к платежному терминалу. Настроить оплату можно с помощью смартфона на Android.

Сервис поддерживает Galaxy Watch FE, Ultra и Ultra 2, модели с четвертого по девятое поколение, а также версии Classic и Watch 5 Pro. Для подключения необходимо установить приложение WearPlay на смартфон и часы, после чего подтвердить установку на обоих устройствах.

Оплачивать покупки можно даже без подключения к интернету. Транзакции с помощью часов участвуют в акциях платежной системы «Мир» наравне с платежами по пластиковым картам. Возможность доступна клиентам всех банков, подключенных к Mir Pay.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что список совместимых устройств продолжит расширяться. Согласно официальному списку поддерживаемых устройств, помимо Samsung, сейчас оплата поддерживается на ряде моделей Huawei, TicWatch, Oppo, Google Pixel, Xiaomi, OnePlus и LG. Для часов на Wear OS требуется версия 2.2 или выше, на HarmonyOS — версия 5 или новее. Устройство также должно поддерживать NFC.