ЕС предложил фонд на €50 млрд для инвестиций в ИИ, квантовые и другие стратегические технологии ⁠ 1

Еврокомиссия подтвердила планы создать фонд Sovereign Tech Equity Fund объёмом €50 млрд, который будет напрямую инвестировать в европейские технологические компании. Инициатива должна охватить ИИ, квантовые вычисления и другие направления, которые ЕС считает критически важными. В отличие от действующих программ финансирования, новый инструмент рассчитан на более крупные, рискованные и долгосрочные вложения.

Европейские власти рассчитывают, что фонд поможет компаниям привлекать капитал для масштабирования бизнеса, не перенося его за пределы региона и не продавая зарубежным покупателям. Еврокомиссар по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен заявила, что ни одна компания не должна быть вынуждена покидать Европу из-за нехватки финансирования. По данным Financial Times, сейчас на регион приходится лишь около 5% мировых потоков венчурного капитала.

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Правовую основу для фонда предполагается закрепить в Quantum Act — законодательной инициативе Еврокомиссии в области квантовых технологий. При этом инвестиции не ограничатся квантовыми разработками: комиссия намерена направлять средства во все технологические отрасли, которые сочтёт стратегически значимыми.

Новый фонд значительно превзойдёт по масштабу уже действующие европейские инструменты. Например, фонд Scaleup Europe располагает €5 млрд, а Еврокомиссия рассчитывает увеличить его объём до €25 млрд. Создание Sovereign Tech Equity Fund пока остаётся планом: подробности инициативы Еврокомиссия должна представить в феврале.