После атаки дронов на дата-центры «Яндекс» восстановил работу большинства сервисов, но ограничения сохраняются

YandexGPT и Alice AI снова доступны, однако часть инструментов пока не работает

Большинство сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки искусственного интеллекта восстановили работу после сбоя. По обновлённому статусу на 14 октября, в AI Studio вновь доступны API и модели YandexGPT и Alice AI. Также заработали Realtime API, Retrieval API и Embeddings API, восстановлена публикация ИИ-агентов в мессенджеры и веб-виджеты. При этом Workflows, Batch Inference API и Dedicated Models остаются недоступными.

В SpeechKit восстановили API v1 и API v3 для распознавания речи, а также инструменты синхронной и асинхронной обработки аудиофайлов. Сервис «Алиса AI Про для бизнеса» тоже возобновил работу, но пока с ограничениями. Кроме того, пользователи могут столкнуться с ограничениями при создании новых ресурсов и увеличении потребления. Для уточнения возможностей расширения квот компания рекомендует обращаться в техническую поддержку.

После атаки дронов на дата-центры «Яндекс» восстановил работу большинства сервисов, но ограничения сохраняются
Источник изображения: РИА Новости // Наталья Селиверстова

На прошлой неделе на фоне атак на дата-центры «Яндекса» сбои затронули различные сервисы компании, включая такси, доставку еды, платежи и умные устройства. В воскресенье компания сообщила о постепенном восстановлении работы

Предыдущая атака на дата-центр Яндекса произошла в ночь на 11 октября. Работа объекта была полностью остановлена. Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.

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