Аналог Toyota Highlander от Geely — всего за 236 тыс. юаней (2,90 млн рублей): Geely Galaxy M8 получил три мотора и полный привод, запас хода — 1560 км

Geely открыла предзаказы на новый флагманский кроссовер Galaxy M8. Это крупный пятиместный гибрид с батареей емкостью 53,42 кВт·ч производства CATL, системой быстрой зарядки и интеллектуальным комплексом помощи водителю Qianli Haohan H5.

Покупателям предложены три комплектации. Базовая версия 360 Two-Wheel Drive Laser Edition оценена в 200 тыс. юаней (2,45 млн рублей), исполнение 360 Two-Wheel Drive Flagship Edition — в 210 тыс. юаней (2,6 млн рублей), а полноприводная трехмоторная версия 330 Tri-Motor Four-Wheel Drive Flagship+ — в 236 тыс. юаней (2,90 млн рублей).

Габариты Galaxy M8 составляют 5205 × 1999 × 1800 мм, колесная база — 3030 мм. То есть кроссовер Geely оказался даже чуть больше Toyota Grand Highlander. Автомобиль оснащен передними креслами с функцией массажа, вентиляцией и подогревом. В оснащение также входит медиасистема Flyme Auto 2, аудиосистема Flyme Sound с 25 динамиками, комплекс ассистентов Qianli Haohan H5 и девять подушек безопасности.

Объем багажника составляет от 924 до 2340 л. Для отделки интерьера предложены два цветовых варианта, для кузова — пять.

Кроссовер оснащен гибридной системой Thor EM-P AI и батареей CATL Shield. Заявленный запас хода на чистом электричестве составляет 360 км (по циклу CLTC), а максимальный запас хода заряженной и заправленной машины — 1560 км. Зарядить тяговую батарею (с 10% до 70%) можно за 8,4 минуты.