Российский бренд Tenet объявил цены на полноприводную версию кроссовера T4L. Автомобиль будет доступен в двух комплектациях: «Актив» стоимостью 2,504 млн рублей и «Прайм» за 2,67 млн рублей.

Кроссовер получил интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand, которая автоматически подключает задние колеса при снижении сцепления с дорогой. Электроника регулирует распределение крутящего момента между осями, время срабатывания системы составляет до 100 мс. Помимо режимов «Эко», «Стандарт» и «Спорт», предусмотрены настройки «4×4», «Грязь» и «Снег».

Полноприводный T4L оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Заявленный расход топлива на трассе — 7,4 л на 100 км.

В базовую комплектацию «Актив» входят два дисплея диагональю 10,25 дюйма и 8 дюймов, светодиодная оптика, климатическая система, камера заднего вида, задние парктроники и 18-дюймовые колеса. Версия «Прайм» дополнительно получила круговой обзор, двухзонный климат-контроль, обогрев задних сидений, электропривод водительского кресла и беспроводную зарядку.

Обе версии оснащаются зимним пакетом с подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Через мобильное приложение Tenet владелец может проверять состояние автомобиля, отслеживать его местоположение, дистанционно запускать двигатель и управлять климатической системой.

Производство T4L организовано на заводе холдинга АГР в Калуге. Автомобиль также получил антикоррозийную и антигравийную защиту днища. Срок технической поддержки составляет до пяти лет или 150 тыс. км пробега: три года заводской гарантии и два года дополнительной поддержки.