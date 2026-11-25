Забыл права — не проблема: в Max разрешили показывать документы водителя по QR-коду ⁠ 1

В мессенджере Max появилась возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью «Цифрового ID». Для проверки документов на дороге водителю достаточно открыть QR-код в разделе «Транспорт» и показать его инспектору ГИБДД, который отсканирует изображение.

Изменения стали возможны после решения правительства России об упрощении процедуры проверки документов. При этом для использования сервиса необходимо подключение к мобильному интернету.

«Цифровой ID» представляет собой раздел Max, в котором хранятся QR-коды и электронные карточки документов. С их помощью можно подтвердить личность, возраст и право на льготы. По данным компании, сервисом уже пользуются более 10 млн человек.

Для подключения нужно открыть раздел «Цифровой ID», выбрать создание QR-кода, согласиться на обработку персональных данных и установить PIN-код. Доступ к динамическому коду также можно получить с помощью Face ID или отпечатка пальца. При этом цифровой профиль привязан к устройству, на котором был создан.

В октябре аудитория Max превысила 140 млн пользователей. Мессенджер поддерживает звонки, переписку, переводы и передачу файлов, а также мини-приложения и чат-боты.