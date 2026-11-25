Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые тепловые изображения двойной системы астероидов Дидим и Диморф, полученные камерой TIRI на борту европейского аппарата Hera. Это объекты, на которых в 2022 году NASA провело эксперимент по изменению орбиты астероида: зонд DART столкнулся с меньшим телом системы — Диморфом. Теперь Hera должна подробно изучить последствия удара, а инфракрасная камера позволит исследовать свойства поверхности, недоступные при оптической съёмке.

Изображения TIRI получила 31 октября с расстояния около 57 км от двойной системы. Камера регистрирует тепловое излучение в диапазоне длин волн 8–14 мкм, поэтому яркость пикселей зависит от температуры поверхности. В отличие от камер, которым нужен отражённый солнечный свет, TIRI способна наблюдать астероиды, включая участки, находящиеся в тени. Это позволяет отслеживать, как поверхность остывает после захода Солнца.

Астероидная система, запечатлённая камерой AFC с расстояния 60 км Источник изображения: ESA

По изменениям температуры учёные смогут оценить тепловую инерцию астероидов — способность материала нагреваться и остывать. Этот параметр помогает определить физические свойства поверхности, в частности её пористость и преобладающий тип материала: мелкозернистый реголит или крупные камни. На первых изображениях Диморф выглядит холоднее Дидима, однако JAXA объясняет это тем, что часть небольшого спутника находится в тени более крупного астероида.

Особенно важны наблюдения за тем, как Диморф проходит через эту тень: камера зафиксировала снижение его температуры. По словам японской команды миссии, такие измерения помогут уточнить характеристики поверхности и оценить физические последствия столкновения DART. Это дополнит данные оптических камер Hera, которые фиксируют отражённый солнечный свет, но не позволяют напрямую наблюдать температурные изменения на тёмной стороне.

Европейское космическое агентство (ESA), руководящее миссией Hera, планирует приблизить аппарат к астероидам до 20–30 км для подробных научных наблюдений. Так эксперимент DART, впервые продемонстрировавший возможность изменения движения небесного тела столкновением, получит продолжение: Hera изучит саму систему после удара и поможет определить, какие свойства астероида влияют на результат подобного воздействия.