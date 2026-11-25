Белый дом предложил увеличить финансирование лунной программы на 25% — до $9,8 млрд в год

Белый дом предложил увеличить ежегодный объём финансирования лунной программы NASA Artemis с $7,8 млрд до $9,8 млрд. Это прибавка должна ускорить подготовку американской пилотируемой миссии на Луну. Пока речь идёт не о выделенных средствах: администрация США направила Конгрессу перечень бюджетных корректировок, которые предлагает учесть при согласовании финансирования федерального правительства.

В документе дополнительные $2 млрд предназначены для ускорения работ по программе Artemis без сокращения расходов на другие направления NASA, в том числе научные проекты. Среди приоритетов — расширение собственных производственных возможностей агентства и модернизация оборудования для выпуска сложных компонентов, которые коммерческие поставщики не могут быстро или надёжно поставить. В перечне названы скафандры, двигательные установки, оборудование для ракеты Space Launch System (SLS), жилые модули и системы безопасности астронавтов.

Источник изображения: NASA/Keegan Barber

Необходимость ускорить производство связана с узкими местами в цепочках поставок. NASA помогает SpaceX и Blue Origin завершить разработку пилотируемых лунных посадочных модулей — ключевых элементов программы, которые должны доставлять экипаж с окололунной орбиты на поверхность и возвращать его обратно. Обе компании сталкиваются с трудностями при поставках компонентов и проведении испытаний. Параллельно агентство наращивает собственные технические возможности, чтобы помочь Axiom Space с разработкой лунных скафандров и поддержать создание другой инфраструктуры для будущей лунной базы.

В бюджетном документе отдельно подчёркивается, что NASA необходимо сохранить способность самостоятельно производить сложные малосерийные компоненты и крупные сборочные узлы. Это позволит агентству быстрее устранять производственные задержки в тех случаях, когда коммерческие подрядчики не справляются с поставками. Администрация прямо предупреждает: без дополнительных средств работы по ускорению Artemis будут отложены, а необходимые сроки выполнения программы могут быть сорваны.

Запрос появился на фоне продолжающегося согласования бюджета США на 2027 финансовый год, начавшийся 1 октября. Пока Конгресс и Белый дом не договорились о полном бюджете, федеральные ведомства, включая NASA, работают в рамках временного финансирования. Действующее решение рассчитано до 11 декабря.