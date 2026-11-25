Новые российские дата-центры будут строить в регионах с развитой угледобычей: Владимир Путин поручил правительству до конца 2026 года утвердить соответствующую программу и обеспечить ее реализацию. В первую очередь речь идет о Кемеровской области (Кузбассе) и Якутии. Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 15 января 2027 года, последующие отчеты будут готовить ежегодно.

Инициатива появилась на фоне растущего спроса на вычислительные мощности, в том числе для развития искусственного интеллекта. В октябре рабочая группа при правительственной подкомиссии подготовила проект критериев для дата-центров, специализирующихся на ИИ. Согласно документу, мощность регионального объекта должна составлять не менее 10 МВт, федерального — не менее 30 МВт. При этом на оборудование для искусственного интеллекта должно приходиться минимум 30% общего энергопотребления IT-инфраструктуры.

Потребность России в дополнительных вычислительных мощностях к 2032–2033 годам оценивается в 2,5–3 ГВт. На фоне дефицита электроэнергии и мощностей ранее обсуждалось размещение части ИИ-дата-центров в Белоруссии и Казахстане. Минцифры, в свою очередь, выступает за строительство подземных ЦОДов вместо переноса таких объектов за рубеж. Очевидно, в угольных регионах есть немало мест для размещения подземных ЦОД.