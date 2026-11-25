В Японии придумали мобильные лаборатории для производства чипов — без огромных чистых комнат

В Японии решили сделать обучение производству микросхем мобильным: специализированные лаборатории Minimal Fab начали размещать в контейнерах на грузовиках, которые смогут приезжать в школы, университеты и компании. С помощью такого оборудования учащиеся смогут самостоятельно пройти основные этапы изготовления чипов, не прибегая к полноценным промышленным чистым помещениям.

Каждый мобильный комплекс mobileFab оснащается тремя установками: для нанесения фоторезиста, безмасочной литографии и проявления фоторезиста. Учащиеся получают предварительно обработанные кремниевые пластины диаметром 12,5 мм, подготовленные японским Национальным институтом передовых промышленных наук и технологий (AIST), и самостоятельно выполняют необходимые операции, чтобы соединить транзисторы и сформировать готовое ядро микросхемы.

Оборудование относится к технологии Minimal Fab, которую уже используют в лабораториях некоторых японских учебных заведений. Система предусматривает локальную очистку и герметичное перемещение пластин между аппаратами, поэтому для работы не требуется полноценная чистая комната.

Организаторы рассчитывают использовать мобильные лаборатории не только для обучения будущих инженеров, но и для быстрого прототипирования микросхем и небольшого серийного производства. Компактные установки позволяют экспериментировать с конструкциями чипов без крупных вложений в инфраструктуру.

Инициатива связана с ожидаемым дефицитом специалистов по производству полупроводников в ближайшие десять лет. Кроме того, на крупных фабриках инженеры нередко специализируются лишь на отдельных этапах технологического процесса и не имеют возможности самостоятельно работать со всем производственным оборудованием. Мобильные лаборатории должны помочь расширить практическую подготовку.