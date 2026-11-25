Оператор «МегаФон» запустил сеть пятого поколения на двух горнолыжных курортах России — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Связь 5G появилась в том числе на высоте более 2000 метров, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с.

На «Розе Хутор» сеть охватила главную смотровую площадку хребта Аибга, отдельные участки канатных дорог, рестораны и зоны отдыха на высоте 2320 метров. Протяжённость горнолыжных трасс курорта составляет около 105 км.

На «Манжероке» 5G доступна в районе нижней станции канатной дороги, Манжерокского озера и расположенных поблизости жилых комплексов. За последний год длина трасс курорта увеличилась до 81 км, что стало вторым показателем в России после «Розы Хутор».

Для запуска сети оператор использовал дополнительные высокочастотные диапазоны и перераспределил часть частот LTE в пользу 5G. По данным компании, это позволило повысить скорость передачи данных и сократить задержки при высокой нагрузке, когда к сети одновременно подключаются тысячи устройств.

Развитие 5G в горах связано со сложностями рельефа и необходимостью обеспечивать связь в местах массового скопления туристов. По словам представителей оператора, сеть должна поддерживать не только обычный доступ в интернет, но и видеотрансляции со склонов.

Ранее «МегаФон» развернул 5G в 11 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Подключаться к сети могут владельцы совместимых смартфонов.