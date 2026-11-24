Это сотни радиолокационных изображений в сутки и задачи от обнаружения судов до трёхмерной съёмки

Американская компания Umbra представила семейство спутников Freetail, рассчитанных на радиолокационную съёмку Земли с разрешением до 5 см. Первая модель, Freetail 5 (FT-05), будет весить около 200 кг, но получит характеристики, которые компания связывает с гораздо более крупными космическими аппаратами.

Первый запуск запланирован на начало 2028 года, коммерческая доступность ожидается к середине года.

Основой аппарата станет радиолокационная система с синтезированной апертурой (SAR), которая позволяет получать детальные изображения поверхности независимо от облачности и освещения. Спутник оснастят раскрываемой сетчатой антенной диаметром 5 м и площадью около 20 м². Система сможет формировать сотни изображений с разрешением 25 см на один аппарат в сутки, а в максимальном режиме обеспечивать детализацию до 5 см. Пропускная способность формирования изображений составит до 4 ГГц.

Источник изображения: Umbra

По заявлению Umbra, мощность радиолокационного передатчика Freetail 5 будет в 4 раза выше, а площадь антенны — в 2 раза больше, чем у предыдущей системы компании. Аппарат получит программно-определяемую архитектуру: его возможности можно будет настраивать и расширять уже на орбите. Компания также заявляет о возможности повторного наблюдения любой точки Земли каждый час.

Freetail 5 сможет работать на полярных и средненаклонных орбитах. Помимо обычной радиолокационной съёмки, платформа рассчитана на получение трёхмерных изображений за один пролёт, обнаружение и определение координат объектов по микроволновым сигналам, поиск судов на больших территориях и отслеживание изменений поверхности с точностью до субсантиметрового масштаба. Также предусмотрены пролёты нескольких аппаратов строем, совместная радиолокационная съёмка и размещение дополнительной аппаратуры заказчиков.

Umbra производит спутники на собственном предприятии в Калифорнии. В FT-05 компания использует полностью собственное ПО и около 90% самостоятельно разработанных и изготовленных компонентов. После запуска первого аппарата Umbra намерена развернуть более крупную группировку Freetail.