Новый смартфон OnePlus с батареей 9000 мАч, 80-ваттной зарядкой и блоком камеры как у OnePlus 15. OnePlus Nord 7 показали на живых фото

В Сети появились живые фото смартфона OnePlus Nord 7 — их опубликовал известный инсайдер Абхишек Ядав. На снимках представлен смартфон с бирюзово-зеленой рамкой и крупным прямоугольным блоком камер с закругленными углами. В блоке камеры есть одна особенность — вертикальная светодиодная полоса. В целом блок камеры выглядит как у OnePlus 15.

По данным инсайдера, смартфон получит SoC MediaTek Dimensity 8500, экран Super AMOLED с кадровой частотой 144 Гц и аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Ранее Абхишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.