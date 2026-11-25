Учёные из Университета Райса в Хьюстоне разработали способ получения синтетического графита всего за 0,2 секунды с помощью одиночного электрического импульса. В лабораторных испытаниях материал продемонстрировал способность выдерживать режим быстрой зарядки, эквивалентный пополнению заряда аккумулятора за четыре минуты. Технология может помочь ускорить зарядку литий-ионных батарей и одновременно снизить затраты на производство графита.

В качестве исходного сырья исследователи использовали нефтяной кокс — дешёвый побочный продукт переработки нефти. Перед обработкой к нему добавили небольшое количество соединения никеля, после чего смесь подвергли мощному электрическому импульсу. За доли секунды температура достигла примерно 2500 °C, заставив атомы углерода организоваться вокруг мельчайших частиц никеля и сформировать упорядоченную слоистую структуру графита с небольшим количеством дефектов.

«Никель действует почти как временный строитель, помогая атомам углерода организоваться в упорядоченную слоистую структуру графита», — пояснил первый автор исследования, постдокторант Хаоцзе Чжу. По его словам, традиционное производство синтетического графита требует длительного нагрева при очень высоких температурах, а новая технология позволяет добиться нужной структуры за две десятых секунды. При этом слишком высокая температура приводит к потере значительной части никеля, а при недостаточном нагреве графит получается менее упорядоченным.

Полученный материал оказался эффективнее обычного графита при быстрой зарядке лабораторного аккумулятора. Исследователи связывают это с небольшим увеличением расстояния между графитовыми слоями, благодаря чему ионы лития легче проникают в структуру анода. Батарея сохранила 80% первоначальной ёмкости после 1000 полных циклов зарядки и разрядки. Причём улучшенные характеристики сохранялись и после удаления более 99% остаточного никеля, что подтверждает его роль именно в формировании структуры материала.

По оценкам исследовательской группы, новый метод способен сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов при производстве графита более чем на 80% по сравнению с традиционными технологиями. Это достигается за счёт отказа от продолжительной высокотемпературной обработки. Разработчики считают, что технология может сделать аккумуляторы для электромобилей дешевле и экологичнее, а также ускорить зарядку.