В России спроектировали подземный дата-центр на 100 МВт рекуперации — его тепло будет греть бизнес-центр и воду в аквапарке

В Омске планируют построить подземный центр обработки данных стоимостью 15,58 млрд рублей, который станет частью единого комплекса с бизнес-центром. Проект G-System разработала инвестиционно-строительная компания «МеГа Пласт». Прединвестиционное проектирование завершено, идет юридическое оформление будущих объектов и формирование пула стратегических инвесторов.

ЦОД разместят в защищенной монолитной конструкции глубокого заложения. Его вместимость составит 4,2 тыс. высокоплотных стоек, предназначенных в том числе для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Над дата-центром построят бизнес-центр «Принц», который будет интегрирован с подземной инфраструктурой в единый энергетический и экологический контур.

Одной из особенностей проекта станет использование тепла от серверного оборудования. Система рекуперации мощностью 100 МВт должна обеспечивать обогрев гостиницы, делового и образовательного центров, а также воды в аквапарке. Разработчики рассчитывают сократить эксплуатационные расходы на 70% и обеспечить окупаемость комплекса за 5,5 года. Проект предусматривает работу без прямого сжигания ископаемого топлива.

G-System станет пилотным проектом, который компания рассчитывает впоследствии тиражировать в других городах-миллионниках России. Интерес к подземным дата-центрам проявляет и «Ростелеком», который ведет переговоры с «Норникелем» о создании защищенных резервных площадок для восстановления цифровых сервисов в случае повреждения основной инфраструктуры.