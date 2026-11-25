Cоздана автоматизированная лаборатория, которая уже проверила 6,3 млн молекул почти на 1000 белковых мишенях. Теперь компания собирается превратить экспериментальные данные в обучающую среду для ИИ-агентов

Американская Leash Biosciences привлекла $11 млн на развитие инфраструктуры для обучения ИИ-агентов научным экспериментам. Стартап строит автоматизированные лаборатории, которые создают экспериментальную базу для обучения и тестов ИИ-агентов. По данным компании, она уже синтезировала и испытала 6,3 млн собственных молекул, получив более 44 млрд экспериментальных измерений почти по 1000 белковым мишеням.

Сложность заключается в том, что современные ИИ-модели для разработки лекарств преимущественно обучаются на уже опубликованных научных данных. Однако научная работа требует не только анализа известных результатов, но и способности самостоятельно выбирать следующий эксперимент, проверять гипотезы и менять стратегию при появлении противоречащих им данных. В обычной лаборатории последовательность таких опытов может занимать месяцы или даже годы. Leash предлагает использовать автоматизированную экспериментальную инфраструктуру, чтобы ИИ мог получать результаты физических экспериментов с высокой скоростью.

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Для этого компания объединила лабораторный скрининг молекул с программной платформой оценки и обучения ИИ. В октябре 2026 года Leash представила Minos — набор виртуальных исследовательских сред, построенных на результатах реальных лабораторных измерений. За первые 6 недель ИИ-агенты выполнили в них около 100 000 независимых последовательностей экспериментов. Испытания выявили слабые места современных моделей: они выбирали бесперспективные опыты и не всегда пересматривали стратегию, когда новые данные противоречили первоначальным прогнозам.

Компания уже опубликовала предварительную научную работу, отдельные экспериментальные среды и тысячи отчётов о действиях ИИ-агентов, чтобы другие специалисты могли изучать их поведение и улучшать модели. Полученные средства от нового раунда финансирования Leash направит на расширение экспериментов за пределы взаимодействия белков и молекул, а также развитие партнёрств с разработчиками ИИ-моделей и фармацевтическими компаниями. Таким образом стартап рассчитывает обучать научные модели на том, как экспериментальные результаты подтверждают или опровергают решения самих моделей.