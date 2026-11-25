Холдинг «Элемент» приостановил проект создания производства силовой электроники на основе нитрида галлия (GaN) из-за проблем с финансированием. По данным CNews, решение о заморозке фабрики ФАБ «ГаН» было принято после аудита Сбербанка. Проект стоимостью 4,56 млрд рублей планировалось запустить в 2028 году, однако теперь его реализация поставлена на паузу.

Предприятие должно было выпускать 5,5 тыс. кремниевых пластин диаметром 200 мм ежегодно для производства силовых GaN-транзисторов с рабочими напряжениями от 100 до 650 В. В «Элементе» рассчитывали за счет нового производства закрыть 40–50% потребностей российского рынка в таких компонентах. В проекте должны были участвовать «Коннектор-оптикс», НИИЭТ и «Сборочные системы».

Проблемы затронули и другой крупный проект холдинга в сфере силовой электроники — «Кубик», предусматривающий выпуск компонентов на основе кремния и карбида кремния. Его сроки ранее перенесли на 2029 год после аудита Сбербанка, потребовавшего пересобрать проект. В мае 2026 года «Элемент» закупил для проекта иностранное оборудование на 5,6 млрд рублей.

«Элемент» должен стать основой создаваемой Объединенной микроэлектронной компании (ОМК), развитие которой до 2030 года предполагает инвестиции в размере 1,1 трлн рублей. С 2026 года крупнейшим акционером холдинга стал Сбербанк с долей 49,8%, еще 41,66% принадлежит «Ростеху».