Аренда будет оплачиваться по стандартным тарифам, а расходы участники смогут разделить между собой

Компания BelkaCar запустила в тестовом режиме акцию «Совместные поездки», которая позволяет пользователям находить попутчиков для совместных поездок на арендованных автомобилях. Участники могут размещать объявления, откликаться на предложения и обсуждать условия поездки в отдельном чате.

Инициатива появилась после изучения отзывов пользователей о сервисе «Второй водитель». Согласно внутреннему исследованию компании, 38% участников используют эту возможность для поездок за город и на дачу, 35% — для перемещения по городу по личным делам, еще 27% — для длительных путешествий.

Новая опция может быть востребована среди соседей по жилым комплексам и районам, коллег, а также владельцев дач в одном садовом товариществе. В компании также рассматривают возможность использования сервиса для совместных туристических поездок между городами присутствия BelkaCar.

Для участия оба пользователя должны быть зарегистрированы в сервисе и не иметь задолженностей. Аренда оплачивается по стандартным тарифам каршеринга, а расходы участники могут разделить самостоятельно.

Общение в чатах модерируется, переписки сохраняются. При выявлении мошенничества или агрессивного поведения нарушителям могут заблокировать доступ к объявлениям и приложению. Пока акция доступна ограниченному числу пользователей. BelkaCar планирует расширять ее охват и дорабатывать условия с учетом отзывов участников.