Прокуроры США заявили, что бывший инженер OpenAI Абдулрахман Альфозан (Abdulrahman Alfozan), обвиняемый в установке устройства для прослушки офисной переговорной, вероятно, перехватил коммерческие секреты компании. Об этом говорится в судебном документе, поданном в понедельник. Следствие также обнаружило у него фотографию документа, который, по версии прокуратуры, похож на предварительные условия «стратегического партнёрства» OpenAI с другой компанией.

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Прокуратура попросила федерального судью отклонить очередное ходатайство Альфозана об освобождении под залог. Следователи опасаются, что он может скрыться до суда: по их оценке, у обвиняемого относительно слабые связи с США, но значительные ресурсы и контакты в Саудовской Аравии, откуда он родом.

При этом речь пока что идёт о версии обвинения, а не об установленных судом фактах. В документе прокуроры используют формулировки «вероятно перехватило» и «похоже на предварительные условия сделки». Они не раскрывают, что именно могло записать устройство, какая компания фигурирует в документе о партнёрстве и как устройство обнаружили. Расследование продолжается.