AMD установила новый мировой рекорд частоты графического процессора: GPU Radeon RX 9060 XT удалось разогнать до 4,837 ГГц. В эксперименте участвовал старший вице-президент и генеральный менеджер компании Джек Хьюн вместе с энтузиастами и оверклокерами. Рекорд установили в новом магазине Micro Center в Остине, штат Техас.

Для достижения такой частоты видеокарту охлаждали жидким азотом. Вместе с Хьюном в эксперименте участвовали известные энтузиасты, в том числе Билл Алверсон и предыдущий рекордсмен Splave. Последнему ранее удалось разогнать ту же Radeon RX 9060 XT до 4,769 ГГц. То есть новый результат превзошел предыдущий рекорд на 68 МГц.

Согласно скриншоту GPU-Z, частота графического процессора достигла 4837 МГц при температуре минус 49 °C. Напряжение составляло 1,434 В. По утверждению авторов эксперимента, это самая высокая частота, когда-либо зафиксированная на потребительской видеокарте.

Примечательно, что все последние рекорды частоты GPU выше 4,5 ГГц установлены на Radeon RX 9060 XT. Для сравнения, GeForce RTX 4090 в предыдущих попытках едва преодолевала отметку 4 ГГц.