Российский хостинг-провайдер RUVDS разместит плавучий дата-центр на борту экспедиционного судна, которое отправится в Антарктиду в январе 2027 года. Серверное оборудование обеспечит вычислительные ресурсы для сотен виртуальных машин и будет доступно как участникам экспедиции, так и другим пользователям.

Одной из главных задач миссии станет первое восхождение на гору Сайпл высотой более 3 тыс. метров. Серверы планируют использовать для обработки телеметрии и метеорологических данных, анализа снимков с беспилотников при поиске метеоритов, а также передачи материалов съёмочной группы, которая будет работать над документальным фильмом.

В RUVDS намерены проверить устойчивость оборудования к условиям длительного морского перехода, включая качку, повышенную влажность, солевой туман и перепады температур. В компании также рассматривают возможность размещения дата-центров на атомных ледоколах. Такие суда располагают значительными энергетическими ресурсами и могут использовать забортную воду для охлаждения серверов.

Экспедиция стартует 15 января 2027 года из Новой Зеландии и завершится 15 марта в аргентинской Ушуае. За это время судно преодолеет около 5,8 тыс. морских миль (10,7 тыс. км), посетив вулкан Эребус, гору Сайпл, остров Петра I и Шетландские острова.