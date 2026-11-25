Кто впереди в цифровой гонке: назван лучший мобильный оператор России по развитию сервисов ⁠ 1

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило индекс цифрового лидерства четырех крупнейших российских мобильных операторов. Первое место заняла МТС с результатом 8,58 балла из 10. Вторую строчку получил T2 (6,73), третью — «МегаФон» (6,47), четвертую — «Билайн» (6,19).

Исследование проводилось с августа по октябрь 2026 года и включало онлайн-опрос более 1,5 тыс. абонентов из свыше 50 регионов России, а также экспертную оценку цифровых сервисов операторов. Итоговый рейтинг формировался из трех равнозначных показателей: пользовательского опыта, восприятия цифрового лидерства и технологического развития экосистем.

Среди наиболее востребованных услуг оказались защита от спам-звонков и мошенников (39%), управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), а также определение номера звонящего (33,5%).

МТС получила максимальные оценки за разнообразие и технологичность цифровых решений. Кроме того, 42% участников опроса назвали ее оператором с наиболее широким выбором дополнительных сервисов. T2, в свою очередь, занял первое место по интегральной оценке пользовательского опыта — 5,79 балла против 5,74 у МТС.

В экспертной оценке технологичности экосистемы МТС также оказалась лидером, набрав 10 баллов. Следом расположились «Билайн» (8,73), T2 (8,57) и «МегаФон» (8,39). Технические характеристики мобильных сетей в исследовании не учитывались.