Ключи под защитой: российские учёные ускорили проверку безопасности спутниковой квантовой связи в 60 раз

Учёные Университета МИСИС совместно с коллегами из Брауншвейгского технического университета и компании «КуСпэйс Технологии» разработали метод оценки защищённости данных при спутниковой квантовой связи. Он учитывает различия в эффективности фотонных детекторов и позволяет рассчитывать длину секретного ключа более чем в 60 раз быстрее численных методов.

В квантовой связи безопасность передачи данных основана на законах физики. Однако несовершенство оборудования может создавать уязвимости: например, разная чувствительность детекторов позволяет потенциальному злоумышленнику получить дополнительную информацию о ключе шифрования. Для спутниковых систем эта проблема особенно актуальна, поскольку после вывода аппарата на орбиту заменить оборудование практически невозможно.

Предложенный исследователями математический метод позволяет оценить возможную утечку информации и определить, насколько необходимо сократить исходный ключ для сохранения его секретности. В отличие от прежних подходов, новая формула применима даже при существенной разнице характеристик детекторов.

Разработку проверили на данных 220-секундного сеанса связи китайского спутника «Мо-Цзы» с наземной станцией в Звенигородской обсерватории. Четыре детектора зарегистрировали около 4,96 млн сигналов. Из полученной последовательности можно было сформировать секретный ключ длиной 271 670 бит.

Расчёт по новой методике занял менее секунды. Численный алгоритм справился с аналогичной задачей более чем за 100 секунд и определил длину ключа в 277 100 бит. Результаты исследования опубликованы в журнале Entropy. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.