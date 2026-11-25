700 л.с. и 770 км на одной зарядке. Представлен флагманский электрический кроссовер BYD Tang третьего поколения, цена — 220 тыс. юаней (3,3 млн рублей) ⁠ 1

Компания BYD представила электрический кроссовер Tang третьего поколения. Эта флагманская модель получила просторный пятиместный салон, новую батарею и «электронное» шасси. Машина предложена в трех комплектациях по цене от 188 до 220 тыс. юаней — примерно от 2,8 до 3,3 млн российских рублей.

Длина автомобиля превышает 5 метров, колесная база приближается к 3 метрам. Все версии имеют пятиместную компоновку. В салоне установлены кресла с отделкой кожей наппа, четыре сиденья оснащены вентиляцией, подогревом и функцией десятизонного массажа. Переднее пассажирское кресло особо комфортное — «с нулевой гравитацией».

В оснащение входит цифровая панель приборов и 30-дюймовая панорамная панель. Также предусмотрен голосовой помощник с распознаванием диалектов и команд в свободной форме, холодильник объемом 6,8 л. Объем подкапотного багажника составляет 205 л, основного — 910 л. При сложенных задних сиденьях пространство для груза и вещей увеличивается до 2098 л. Задние сиденья раскладываются практически в ровный пол.

Автомобиль получил тяговую батарею Blade второго поколения с поддержкой быстрой зарядки. Запас хода заднеприводной версии достигает 850 км (по циклу CLTC), полноприводной — 770 км. Мощность заднеприводной версии — 408 л.с., полноприводной — 700 л.с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды. Кроссовер также получил адаптивную пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось, электронное управление рулевым механизмом и тормозами без механической связи с колесами. В стандартное оснащение входят 11 подушек безопасности и система помощи водителю «Глаз Бога» уровня B с лидаром.