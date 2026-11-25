Ugreen выпустила автомобильное зарядное устройство мощностью 145 Вт со встроенным выдвижным кабелем. Новинка уже появилась в продаже на китайской площадке JD.com за $20.

Ugreen 145W Car Charger весит 118 г. Устройство оснащено кабелем USB-C длиной 70 см с поддержкой зарядки мощностью до 60 Вт. Когда кабель не нужен, его можно убрать внутрь корпуса, а коннектор закрепить в специальном магнитном пазу в верхней части корпуса.

Помимо встроенного кабеля, предусмотрены три порта: USB-C с мощностью 100 Вт, USB-C с мощностью 30 Вт и USB-A с мощностью 30 Вт. В общем, поддерживается одновременная зарядка четырех устройств. В таком случае встроенный кабель выдает максимум 45 Вт, порт USB-C — 65 Вт, порт USB-A — 7,5 Вт, еще один порт USB-C — 7,5 Вт. А 145 Вт достигаются при зарядке двух устройств: 45 Вт через встроенный кабель и 100 Вт через порт USB-C. Зарядка поддерживает протоколы PD 3.0, PPS, QC 3.0, QC 4+, AFC, SCP и FCP. Также заявлена защита от перегрузки по току и мощности, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Корпус изготовлен из огнестойкого материала.

Разъемы оснащены светодиодной подсветкой, чтобы их было проще находить в темноте.