Подтверждённый статус также будет влиять на позиции страниц в поиске и учитываться алгоритмами рекомендаций

Команды «ВКонтакте» и «VK Видео» обновили систему верификации авторов. Теперь получить синюю галочку смогут не только популярные блогеры, но и публичные эксперты и бренды, которые недавно начали развивать свои площадки. Статус подтверждения также будет учитываться алгоритмами рекомендаций, что может повысить видимость публикаций.

Для подачи заявки необходимо быть автором оригинального контента и иметь хотя бы одну актуальную публикацию за последние три месяца на одной из платформ. Кроме того, потребуется подтвердить публичную известность. Для этого могут учитываться упоминания в СМИ, верификация на других площадках и профессиональные достижения.

Аккаунты с синей галочкой получат преимущество в поиске: подтверждённые сообщества и видеоканалы будут отображаться выше остальных. В дальнейшем влияние верификации на рекомендации планируют расширить на другие форматы контента по мере увеличения числа авторов с подтверждённым статусом.

Подать заявку можно через настройки личного профиля или сообщества «ВКонтакте», а также в кабинете автора «VK Видео». После одобрения синяя галочка появится сразу на обеих платформах.