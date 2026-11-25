Новый УАЗ «Патриот Х» запущен в производство: 6-ступенчатая коробка, экономичный 2,0-литровый мотор и масса улучшений в салоне ⁠ 8

УАЗ запустил серийное производство обновленных «Патриота», «Пикапа» и «Профи» — внедорожники называются «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х» соответственно. Продажи автомобилей стартуют в 2027 году, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее сообщалось, что «Патриот Х» можно будет купить до конца текущего года, однако сроки пересмотрены.

Все три модели будут предлагаться с двумя двигателями. Базовым останется бензиновый ZMZ Pro объемом 2,7 л, мощностью 150 л.с. Альтернативой станет новый отечественный 2-литровый дизель, развивающий 136 л.с. и 320 Н·м. Максимальный крутящий момент доступен уже при 1600 об/мин. Двигатель производят на моторном заводе Sollers в Елабуге. Он оснащен системой рециркуляции выхлопных газов и сажевым фильтром с принудительной регенерацией. Мотор отвечает требованиям стандарта Евро-5.

Оба агрегата сочетаются с новой шестиступенчатой механической коробкой передач с тросовым приводом. Дизельные версии получили главную передачу с передаточным числом 4,11, бензиновые — 4,625. В полноприводных модификациях также появилась электромеханическая раздаточная коробка, режимы работы которой переключаются поворотным селектором на центральном тоннеле.

В салоне обновили рулевое колесо, переднюю панель, подлокотник и блок управления климатической системой. Автомобили получили модернизированную медиасистему, USB-порты Type-A и Type-C. Предусмотрен электрический подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла.

В оснащение также вошла система активной безопасности TCS НАМИ. Она включает ABS, помощь при трогании на подъеме, противобуксовочную систему и электронную блокировку дифференциала. Внешне обновленные модели отличаются светодиодной оптикой и колесными дисками нового дизайна.