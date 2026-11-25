До собственной серийной EUV-машины еще далеко, но Китай планомерно движется к ее созданию

Китайская EUVIC Optics привлекла около 50 млн юаней (примерно $7 млн) на разработку источников экстремального ультрафиолетового излучения (EUV), необходимых для производства современных полупроводников. Основным инвестором выступил сингапурский фонд Vertex Ventures. Полученные средства направят на дальнейшую разработку технологии и расширение присутствия компании на рынке.

Основатель и гендиректор EUVIC Optics Чжай Тяньци заявил, что компания уже создала первый в Китае инженерный прототип источника EUV-излучения на основе лазерно-плазменной технологии (LPP). Именно такие источники используются в установках EUV-литографии для получения света с длиной волны 13,5 нм — он позволяет формировать самые миниатюрные элементы на полупроводниковых пластинах.

Компания разрабатывает собственную конструкцию нескольких ключевых компонентов установки. В частности, вместо углекислотных лазеров, которые применяются в отрасли, EUVIC намерена использовать твердотельные. Также разработчики выбрали составные зеркала с массивом отражающих элементов, а не единую крупную конструкцию. А еще компания изменила систему подачи капель олова, которые облучаются лазером и превращаются в плазму, испускающую EUV-свет: более широкие сопла, по утверждению разработчиков, должны снижать риск засорения.

Отдельная проблема EUV-источников — загрязнение зеркал частицами олова и другими продуктами плазменной реакции. Для защиты отражающих поверхностей EUVIC использует поток водорода и пленку из углеродных нанотрубок. По словам главы компании, созданный прототип уже можно применять для контроля дефектов микросхем и разработки фоторезистов — светочувствительных покрытий, с помощью которых рисунок будущих транзисторов переносится на кремниевую пластину.

Разработка таких источников — одна из попыток Китая создать собственную технологическую базу для производства передовых чипов на фоне западных ограничений. Однако появление инженерного прототипа еще не означает, что компания создала готовую промышленную установку EUV-литографии: для этого потребуется решить множество задач.