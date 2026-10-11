После атак дронов «Яндекс» накрыли сбои: не работают популярные сервисы

Проблемы начались ночью и могут затронуть не только экосистему компании, но и сторонние платформы, зависящие от её облачной инфраструктуры.

Около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. Из-за инцидента ряд сервисов «Яндекса» перестал работать или начал функционировать с перебоями.

Пользователи столкнулись с проблемами при использовании «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», системы управления умным домом «Дом с Алисой» и других продуктов компании. Последствия сбоя могут оказаться шире: неполадки способны затронуть сторонние сервисы, использующие инфраструктуру Yandex Cloud для своей работы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Официальная причина происшествия пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников. Связаны ли нынешние перебои с предыдущими инцидентами, неизвестно.