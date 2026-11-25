Китай впервые отправил иностранца на свою орбитальную станцию «Тяньгун» — им стал космонавт из Пакистана ⁠ 2

Китай запустил к орбитальной станции «Тяньгун» пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24» с тремя членами экипажа на борту. Ракета «Чанчжэн-2F» стартовала с космодрома Цзюцюань. Главной особенностью миссии стало участие Мухаммада Зишана Али — первого космонавта из Пакистана и первого иностранца в истории китайской пилотируемой программы. Вместе с ним на станцию отправились китайские космонавты Тан Хунбо и У И.

Экспедиция пакистанского участника будет короткой — около 10 дней. После завершения программы экспериментов он вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», который ранее доставил на станцию предыдущий экипаж. Для этого китайский космонавт Чжу Янчжу останется на «Тяньгун» почти на год, а его место в возвращаемой капсуле займёт Али. Таким образом, китайская пилотируемая программа впервые проведёт годовую экспедицию с участием одного из своих космонавтов.

Во время пребывания на станции запланированы десятки научных экспериментов. Среди них — исследования по выращиванию водорослей, которые в перспективе могут использоваться для получения кислорода и пищи в космосе. Помимо научной программы, миссия станет первым практическим опытом участия иностранного космонавта в работе китайской орбитальной станции.

Сотрудничество в космической сфере между Китаем и Пакистаном развивается в рамках соглашения, заключённого в феврале 2025 года между китайской стороной и пакистанским космическим агентством SUPARCO. Али прошёл отбор в апреле 2026 года и подготовился к полёту примерно за полгода. Миссия также приурочена к 75-летию дипломатических отношений двух стран, которое отмечалось в этом году.

Напомним, вчера с Байконура отправили космический грузовик «Прогресс МС-36» с 2,4 тоннами грузов к МКС.